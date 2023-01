Playagame | le news di Gennaio 2023

Gioconomicon.net

Per la categoria miglior filler innovativo è stato premiato invece Ghost Adventure di Wlad Watine, edito daEdizioni. Edoardo Mauro, con Vash The Stampede da Trigun, è stato il vincitore ...Per la categoria miglior filler innovativo è stato premiato invece Ghost Adventure di Wlad Watine, edito daEdizioni. Edoardo Mauro, con Vash The Stampede da Trigun, è stato il vincitore ... Tra breve in Italia! Le uscite di dicembre 2022