Pjanic | «A Spalletti non frega niente chi sei Non guarda i nomi | guarda le prestazioni»

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Su Tuttosport una lunga intervista a Miralem. Tra il 2016 e il 2020, con la Juventus, ha conquistato 4 scudetti, 2 Coppe Italia e 1 Supercoppa. Non è perstupito della rimonta dei bianconeri in campionato. «Ho sempre detto che nessuno più di Allegri sarebbe stato in grado di ribaltare questa situazione. E infatti oggi sento molto di meno parlare certe persone…».continua: «Allegri sa entrare nella testa dei giocatori, li mantiene calmi durante la tempesta. Non è per caso se è uno degli allenatori più titolati della storia del calcio italiano: ci sono quelli che vincono e quelli che non vincono. Lui è molto preparato, conosce l’ambiente. Quest’anno ha impiegato un po’ di tempo, ma è stato anche molto sfortunato con gli infortuni. Eppure non l’ho mai visto lamentarsi. Lui fa con quello che ha a disposizione in quel ...