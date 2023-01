Pitti Uomo | Flavio Briatore presenta la sua linea moda per i viaggiatori | “Passeremo in un giorno dalla spiaggia di Dubai a un party a New York con uno smoking nello zaino”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 12 gennaio 2023) E, alla fine, l’idea vincente l’ha avuta ancora una volta lui. Dopo aver sbancato nel mondo dell’hotellerie, dei club e della ristorazione; oraha messo a segno un punto anche nel mondo della. Mercoledì 11 gennaio il manager e l’imprenditore hato infatti aFB Privé, la sua prima capsule collection disegnata a 4 mani con il brand Suns Boards. L’idea è semplice ma geniale: una selezione di capi in bianco e nero eleganti e sportivi, in un tessuto leggero altamente tecnico che non si stropiccia e consente di ripiegarli in pochissimo spazio grazie ad un sistema di chiusura incorporata. Ora che i viaggi sono ripresi come e più di prima della pandemia e il costo dei bagagli per chi viaggia in aereo è sempre più alle stelle, ecco che avere la ...