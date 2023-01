ilmattino.it

Ha perso la vita per salvare quella della sua padroncina di 15 anni . Unè morto , durante un incendio che ha colpito la casa in cui viveva, per salvare la sua padroncina, figlia dei proprietari dell'abitazione, ormai divorata dalle fiamme. È successo la notte ...Nei suoi rapporti con Vladimir Putin è un devotoche azzanna la caviglia indicata dal ... Sventurata la terra che ha bisogno di un. A meno che non sia lui, naturalmente. Pitbull salva la vita alla padroncina 15enne ma muore tra le fiamme dell'incendio della casa Ha perso la vita per salvare quella della sua padroncina di 15 anni. Un pitbull eroe è morto, durante un incendio che ha colpito la casa in cui viveva, per salvare ...Ha perso la vita per salvare quella della sua padroncina di 15 anni. Un pitbull eroe è morto, durante un incendio che ha colpito la casa in cui viveva, per salvare ...