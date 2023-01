Luce

Piero Santi (Volterra, 1912 - Firenze, 1990) è tra gli scrittori italiani che hanno più lavorato su tematiche connesse all'omosessualità, inventando un ...... precisamente nel 1986, racconta la nascita di un amoretra Yuri, un timido 16enne, e Volodya, 19 anni, entrambi convenuti in un campo estivo allestito dall'Organizzazione deidi tutta ... Pionieri Queer. Piero Santi, l'omosessualità il fil rouge della sua arte: dai romanzi alle gallerie - Luce In 36 anni di attività, il MiX International LGBTQ+ Film Festival and Queer Culture si è imposto come evento di eccellenza per i film gay, lesbici, transessuali e queer. L’ultima edizione, tenutasi da ...