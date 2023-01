Picchiati dai boss | non li denunciano | annullata la custodia cautelare L’Anm | «Ora cambiare la riforma Cartabia»

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Non c’è la querela delle vittime, salta anche la, pure se rispondere dell’accusa di reato è undella mafia palermitana. È il paradossale effetto dellache si è registrato oggi quando la procura di Palermo si è trovata costretta a chiedere l’inefficacia della misuraper tre, imputati di lesioni aggravate dal metodo mafioso. Come prevede la nuova legge, le vittime sono state interpellate dal giudice sull’intenzione di querelare. Al loro rifiuto i pm non hanno avuto alternative e in prospettiva sarà l’intera accusa a decadere. Gli indagati sono Giuseppe Calvaruso, reggente del mandamento di Pagliarelli, Giovanni Caruso e Silvestre Maniscalco che, oltre ai reati di associazione mafiosa ed estorsione, rispondono di ...

