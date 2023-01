(Di giovedì 12 gennaio 2023) L’uomo finito in manette ha investito la, nel quartiere, a Napoli, al culmine di una lite con la donna, scoppiata per i soldi della droga. Sono le 22 in Via Giovanni Brancaccio, nel quartiere, a Napoli, quando un uomoinizia a minacciare suaper estorcerle del denaro per acquistare

Decisivo l'intervento dei Carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli allertati dal 112 che intercetta ila 200 metri dall'investimento, in via Vicinale dei Monti. L'uomo viene fermato ed ...Madre investita dal figlio tossicodipendente aalla periferia di Napoli. Qui i carabinieri hanno arrestano ilche ieri sera aveva minacciato la mamma pur di ottenere denaro e acquisatre la droga. Poi si era messo alla guida della ... Pianura, 34enne tossicodipendente investe madre: arrestato Sono le 22 in Via Giovanni Brancaccio quando un uomo 34enne tossicodipendente inizia a minacciare sua madre per estorcerle del denaro per ...Madre investita dal figlio tossicodipendente. Carabinieri arrestano un uomo di Pianura. Sono le 22 in Via Giovanni Brancaccio quando un uomo 34enne tossicodipendente inizia a minacciare sua madre per ...