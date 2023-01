Piani telefonici mobile tutto incluso più convenienti voce e Internet

Leggi su navigaweb

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Se utilizziamo spesso il telefono fuori casa per lavoro o per viaggi d'affari, le normali tariffe telefoniche riservate agli utenti potrebbero non essere sufficienti, visto che potremmo terminare i minuti o i GB diprima della fine del mese (o dello scadere dell'offerta). In questi casi dobbiamo puntare su tariffe "" con chiamate illimitate, SMS illimitati e, se possibile, anche Giga illimitati per navigare sucome se avessimo una linea flat in casa. Possiamo usufruire di offerte adatte a tutte le tasche e a tutti i portafogli, basta solo scegliere a quale operatore affidarsi, magari scegliendo quello che prende meglio nella zona in cui abitiamo o in cui utilizziamo spesso il telefono.