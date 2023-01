Petrolio | in rialzo a New York a 79 | 01 dollari

Money.it

Ilè ina New York, dove le quotazioni salgono del 2,07% a 79,01 dollari al barile. . 12 gennaio 2023...eventualedel gas del 20% , così come è stato prospettato inizialmente da Nomisma, la spesa per ogni famiglia potrebbe essere pari a 2.072 euro . Alcuni giorni fa la quotazione del, ... Il petrolio ha iniziato la corsa al rialzo We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...Uno sguardo ai #futures sugli #indici statunitensi suggerisce un inizio nervoso per giovedì in attesa dei dati sull'#inflazione ...