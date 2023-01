Petrolio e i suoi derivati Per fermare il flusso di denaro alla Russia

Leggi su formiche

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Un conto è mettere sotto embargo le forniture di, un altro è infilare la mordacchia ai prodotti raffinati, quelli per intendersi a metà della catena industriale: cherosene, gasolio, paraffina e molto altro. E allora, la musica cambia. L’Occidente prova a stringere ancora di più il cappio intorno al collo della, la cui economia barcolla certamente, ma ancora riesce a finanziare l’invasione dell’Ucraina. E allora, a cinque mesi dall’inizio dell’embargo europeo all’oro nero del Cremlino, ecco il salto di qualità. Ovvero, stop a tutti i prodotti raffinati, dunque lavorati, del. Una mossa frutto ancora una volta della convergenza tra Stati Uniti ed Europa e che, racconta il Wall Street Journal, ha l’obiettivo di limitare i prezzi di vendita delle esportazioni russe, per spezzare in due la filiera industriale russa, ...