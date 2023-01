Peru' | continuano le proteste antigovernative e gli scontri fra manifestanti e forze dell' ordine

RSI.ch Informazione

Resta alta la tensione in' dove in varie regioni del centro - sudle proteste antigovernative e gli scontri fra manifestanti e forze dell'ordine, che sono stati ieri particolarmente intensi a Cusco. In un ...Le proteste e gli scontri tra manifestanti e polizia. In questi ultimi giorni, l'America Latina sta dimostrando " ancora una volta " il suo Tallone d'Achille: la debolezza delle ... Continuano gli scontri in Perù Il corteo cercava di raggiungere l’aeroporto ma la polizia, con l’aiuto di autoblindo, lacrimogeni e proiettili non letali, è riuscita a sventare il colpo ...In diverse regioni del Perù, l’11 gennaio è stata un’altra giornata di mobilitazioni per chiedere le dimissioni della presidente nominata Dina Boluarte, Perù: coprifuoco a Puno dopo il massacro di Jul ...