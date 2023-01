Perù | 47 morti in 35 giorni di proteste | la procura indaga la presidente per massacro

AGI - Agenzia Italia

Sovranismo di destra, Brasilia dei giorni scorsi, e in questi giorni il populismo violento in, 17ieri, che spesso si somigliano nelle loro peggiori espressioni. L'ex presidente Bolsonaro che preannuncia ritorno e rivolta, e l'ex presidente Castillo che inincita i manifestanti ......della forza' contro i civili dopo inel sud del Paese. L'esercito si difende sostenendo che i manifestanti hanno usato armi ed esplosivi artigianali. 'L'escalation di violenza in corso in... Si aggrava il bilancio degli scontri in Perù: 17 morti