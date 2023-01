Peritonite in gravidanza | operata fra settimo e ottavo mese | Alessandro nasce sano e salvo

LA NAZIONE

Operata d'urgenza tra il settimo e l'ottavo mese di gravidanza per un attacco di peritonite acuta, sessanta giorni dopo il difficile intervento dà alla luce un maschietto di nome Alessandro, una storia di buona sanità che arriva dall'ospedale di Terni. Delicato intervento al Santa Maria di Terni. Ma il maschietto che la paziente portava in grembo è sano e salvo. Mamma Benedetta: "Ringrazio i medici. Devo a loro la mia felicità e quella di mio marito".