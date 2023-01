Pericolo cinghiali a Benevento | le misure decise a Palazzo Mosti

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Tempo di lettura: 3 minuti La bonifica delle aree circostanti per impedire che rifiuti e degrado fungano da fattore d’attrazione per i, la chiusura dei varchi d’accesso dalle campagne o dal greto del fiume alle aree urbanizzate di via Piccinato e via Galanti e una campagna di sensibilizzazione per scoraggiare forme di alimentazione degli animali. Sono le treche l’amministrazione comunale predisporrà e che sono emerse dal tavolo operativo che si è svolto stamane in sala Giunta a. Due ore di briefing cui hanno partecipato il vicesindaco Francesco De Pierro, l’assessore alle Politiche sanitarie Alessandro Rosa, i dirigenti Maurizio Perlingieri e Gennaro Santamaria, la funzionaria Annamaria Villanacci per; Angela Del Ninno e il vice ...