Perché il voto digitale fa così paura?

Il dibattito all'interno del PD su "voto digitale sì o voto digitale no" mi ricorda la paranoia che si sviluppò all'inizio del 19esimo secolo nei confronti del treno. Fiorirono articoli e documenti scientifici che affermavano che se le persone fossero state trasportate a velocità superiore alle 20 miglia sarebbero morte soffocate o si sarebbero rotte le ossa. Non andò meglio quando Aldo Manuzio diffuse libri piccoli e maneggevoli che non avevano più bisogno di pulpito o leggìo e che chiunque poteva portare con sé in una tasca. Un giudice veneziano condannò quell'innovazione dichiarando: "la penna è una vergine, la stampa è una put***a". Il treno e il libro avevano, infatti, una caratteristica comune ed estremamente "pericolosa" per guadagnare così tante esternazioni di affetto. Rendevano possibile ...

