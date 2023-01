Perché il Copasir sta indagando sui pericoli di TikTok

Leggi su giornalettismo

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Indicazioni che arrivano da lontano e che, nel corso degli anni, sono finite più volte sotto l’occhio di bue. Ora, però, sembra che l’indagine delsui rischi di sicurezza nazionale in merito all’utilizzo della piattaforma socialsembra aver compiuto un passo decisivo. Il fulcro della questione – almeno nelle poche dichiarazioni ufficiali trapelate dai nuovi componenti del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica – non è solamente la vicenda dello spionaggio subito da alcuni giornalisti americani, ma anche i rischi di infiltrazione dell’app mobile. Come segnalato da anni dall’intelligence statunitense. LEGGI ANCHE > I membri della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti dovranno eliminaredai dispositivi forniti dal governo Il punto di partenza, sollevato di recente anche in Europa, è il tema ...