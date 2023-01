Perché è importante che ognuno di noi firmi la petizione per salvare Riù | il «gorilla triste» dello Zoo di Fasano

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Unada pochi giorni su change.org sta provando a liberare ilcatturato in Kenya 42 anni fa e che da tutta la vita vive prigioniero e solo. Ha raccolto quasi 40 mila firme, ma non basta. Eccodobbiamo firmarla tutti

Vanity Fair Italia

Tuttavia, non sarebbe troppo convinto della pista Internon vuole fare il secondo come in Nazionale. Vuole una squadrache punti su di lui come primo portiere e in Serie A, stando a ...Questa settimana rappresenta quindi un frame temporale abbastanzaper capire da un punto di vista tecnico dove sia direzionato l'indice azionario italiano. Questose osserviamo il ... Meningite batterica: perché la vaccinazione antimeningococcica è importante e cosa è utile sapere