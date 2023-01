Perché e a che ora c’è lo sciopero dei benzinai martedì 25 e mercoledì 26 gennaio 2023? Le motivazioni

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 12 gennaio 2023) In arrivo un nuovodei25 e26a causa del caro benzina. Ecco a che ora si fermeranno i servizi di rifornimento e tutte ledietro la protesta contro il Governo Meloni e sulla fine del taglio sulle accise della benzina.dei: a che ora inizia e tutte le informazioni utili Nelle ultime settimane non si parla d’altro che del caro benzina: con l’approvazione della nuova Legge di Bilancio è stato eliminato il taglio delle accise del Governo Draghi. Il taglio del vecchio governo era di 30, 5 centesimi al litro e gli italiani avevano visto alleggerirsi le spese per i carburanti. Il Governo Meloni prima ha diminuito il taglio, dopodiché non l’ha rinnovato per il nuovo anno. I ...