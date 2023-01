Perché dovremmo abolire il calcio di rigore

Leggi su ultimouomo

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Al 49? di Lazio-Empoli, Alessandro Budel ha un’epifania. Pochi istanti prima Razvan Marin era sgusciato via in contropiede tra le maglie biancocelesti, era arrivato fino allo spigolo destro dell’area die aveva messo dentro un cross teso a mezza altezza per la testa di Satriano. L’attaccante uruguaiano aveva cercato di avvitarsi per indirizzare la palla con la testa verso la porta da posizione quasi impossibile ma alle sue spalle aveva fatto scudo con il corpo Alessio Romagnoli. Il difensore della Lazio salta per andare di testa sul pallone ma contemporaneamente chiude le braccia dietro la schiena per evitare il rischio che un rimbalzo impazzito gli finisca sul braccio. Il telecronista è in estasi: «Bravo Romagnoli soprattutto nel mettere le braccia completamente dietro ed evitare qualsiasi tipo di guai». Alessandro Budel, che fa la seconda voce, è completamente ...