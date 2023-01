Perché C’è Posta Per Te è stato segnalato all’Agcom | cosa è successo nello show di Maria De Filippi

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 12 gennaio 2023) C’èPer Te è, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ed è bufera. Il motivo è relativo ad una storia in onda su Canale 5 nella prima puntata del peoplediDe, sabato scorso, che aveva già attirato numerose polemiche. “C’èper te inscena misoginia senza un intervento da parte della conduttrice”, denuncia l’organizzazione non governativa Differenza Donna che hala puntata del 7 gennaio, in particolare il momento in cui – divisa dalla celebre busta bianca – c’era una coppia romana che ha attirato anche l’attenzione di Chiara Ferragni e Fedez. L’influencer e il rapper erano sul divano a seguire la puntata e non hanno potuto fare a meno di commentarla via ...