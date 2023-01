Perché alcuni ciclisti sono il vero colera del traffico | la fucilata di Filippo Facci

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Non c'è nessun dibattito sulla Milano a 30 all'ora inteso come limite massimo: a meno che ci si riferisca al turpiloquio quotidiano che oppone auto, furgoni, camion, autobus, filobus, tram vecchi e nuovi, tassisti, quadricicli, scooter, bici, bici a noleggio, bici a pedalata assistita, bici elettriche, minibici pieghevoli, tricicli, ultimi segway, hover board, monoruota, skateboard, persino i pattini, persino scarpe con ruote estraibili, e ovviamente i maledetti monopattini, e non ultimi i cari vecchi pedoni:la gran parte di questi mezzi passa bellamente sui marciapiedi o ci viene parcheggiato o abbandonato, e rompe i cogli*** a tutti. Estendere il limite dei 30 all'ora sarebbe anzitutto una sfottitura per chi, durante le sempre più estese ore di punta, vive i 30 all'ora come una regola forzata a partire dalle tangenziali. Sarebbe una misura - lo sanno tutti - ...