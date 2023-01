Per Napoli - Juve nessuna restrizione al Maradona | solo più agenti e steward Repubblica

La Gazzetta dello Sport

...L'universalità della culturala quale il luogo non conta. Vorrei vedere che direbbero se qualcuno gli rubasse la corona della Regina Elisabetta e la mettesse al Museo Nazionale di, in nome ..."La resa dei conti", domani la supersfida- Juventus. Galliani da urlo: "Darei la virail Monza equesto mi scateno""Un miliardo al Maradona", così apre il Corriere dello Sport in ... Juve, col rientro di Bremer torna la difesa brasiliana. Due nodi per Allegri verso Napoli Quando c'era da fare gol, Bruno Giordano ci metteva sempre la faccia, anzi la gamba. Nel primo Scudetto del Napoli c'è il suo marchio a fuoco. Merito di quella presenza in area ...Quando giocava lui, gli attaccanti sapevano che sarebbe stata una giornataccia. Perché Claudio Gentile non era uno di quelli che ci andava troppo per il sottile. Si metteva sulle ...