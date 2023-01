Per accertare la morte del Papa non si colpisce la sua testa con un martelletto

Leggi su facta.news

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Aiuta facta.news a combattere la disinformazione, segnala i contenuti sospetti via WhatsApp al numero 342-1829 843 oppure clicca qui. Insieme renderemo Internet un posto più sicuro! Il 12 gennaio 2023 su Facebook è stata pubblicata la foto di und’argento decorato con simboli cattolici, insieme a un testo in cui si legge: «Ho scoperto oggi che quando ilmuore, per accertarne la, viene messo in atto un rituale molto singolare e vagamente bizzarro. Il cardinale camerlengo (quello cioè che si occupa di amministrare le proprietà della Santa Sede)la fronte delcon und’argento per tre volte e gli chiede: “vivis?”, ovvero: “sei vivo?”. Se non risponde allora vuol dire che è morto e a quel punto il cardinale esclama: “Vere ...