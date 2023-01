Pedro | il rinnovo con la Lazio ora è un mistero

Lazio News 24

ROMA - T utta l'operazione, fin dal primo giorno, è stata superblindata, coperta da segreto di Stato, a Formello tutti ... Adesso è avvolto dal mistero anche ildi Pedrito, in scadenza a ...Commenta per primo Ildiè ancora in stand - by in casa Lazio . Lo spagnolo resta in scadenza a giugno e la società vorrebbe allungare di un'altra stagione il legame. Il calciatore però preferisce aspettare, ... Rinnovo Pedro, lo spagnolo prende tempo: decisione a giugno RASSEGNA STAMPA - Per un Pedro in stallo c'è anche un Luka Romero pronto a rinnovare. Come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, l'appuntamento con gli ...RASSEGNA STAMPA - Resta ancora un'incognita il futuro di Pedro, la Lazio attende e rispetta la volontà del giocatore. Come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, ...