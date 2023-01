Pd | Majorino | ' dibattito primarie ridicolo | saluto Bonaccini Schlein unica cosa positiva'

La Svolta

Lo afferma in una nota Dario Balotta, candidato alle elezioni regionali nelle lista Alleanza Verdi Sinistra a sostegno della candidatura a presidente di Pierfrancesco. 'I dipendenti sono per ...... dispiegare il programma e fare un po' divero'. Invece 'andare a votare a ridosso di una ... In Lombardia Pierfrancesco, sostenuto anche dal Movimento 5 stelle, 'non ha chance di ... Ultimo'ora: Pd: Majorino, 'dibattito primarie ridicolo, saluto Bonaccini ... Come detto, l’Agenzia Tpl della città metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia è finanziata dagli enti che la controllano e le risorse servono a finanziare tutti i servizi del trasporto ...Domenica 15 gennaio scade il termine per gli adempimenti. La presidente di Turismo Verde Sardegna Anna Lisa Fresi: “Associazione in campo per promuovere gli agriturismi sardi”. advertisement. Scadenza ...