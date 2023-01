(Di giovedì 12 gennaio 2023) ROMA – “Le oltre 18.000 di bussole compilate in tutta Italia hanno consentito una discussione di democrazia partecipativa. Ne avremo un ritorno, con una indicazione importante su dove stanno testa e cuore della nostra gente. Ipsos sta processando i dati, mai è stata fatta una cosa così ampia. Noi ci siamo, il nostro partito è un corpo vivo”. Così il segretario del Pd Enrico, secondo quanto si apprende, nel suo intervento di apertura alla Direzione del partito. “. Adesso concentriamoci su ciò che il congresso e la fase costituente possono dare per il nostro rilancio. Vedo rispetto reciproco tra i candidati, valorizziamolo”, ha proseguito. “I candidati hanno tutte le qualità per rendere dibattito vivo e aggregante. E ciò nel momento in cui l’azione del governo ...

Notiziario USPI

Enrico secondo cui si è raggiunto "il migliore punto di caduta possibile". Resta il rammarico del segretario sul "racconto esterno": "Siamo riusciti a farci del male...", ma nei fatti "...Ma nel corso della riunione odierna al Nazareno, non ha risparmiato alcune stoccate ai membri ...sul tema delle accise "noi avevamo possibilità di fare goal a porta vuota ma non lo fatto ... Pd, Letta "Abbiamo evitato spaccature deleterie" Si potrà votare online per eleggere il nuovo segretario del Pd ma solo in alcuni, particolari, casi. Dopo un braccio di ferro durato giorni, il Pd trova una complicatissima sintesi ...