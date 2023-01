Pd | Bonaccini | serve nuovo gruppo dirigente | qualcuno vada in panchina

Il Dubbio

Infine, ha concluso, "se io divento segretario voglio far riscoprire la vocazione maggioritaria al Pd, che non è autosufficienza: si fanno alleanze ma senza subalternità". 12 gennaio 2023Perciòascoltare ed approfondire le diverse proposte congressuali, perché sono patrimonio ... Alberto Pagani , ex parlamentare, per il comitato Energia Popolare per StefanoDavide ... De Luca: «Ora serve una scossa o rischiamo l'estinzione. E ... Milano, 12 gen. (askanews) - 'Il Pd non ha l'ossessione di governare. E se divento segretario garantisco che noi al Governo ci torniamo solo ...Roma, 12 gen. (Adnkronos) - "Chi mi conosce sa che cerco sempre l'unità. Governo da otto anni con una coalizione che da va da Renzi e Fratoianni e non c'è mai stata una mezza giornata di crisi. Io cer ...