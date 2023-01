Pd | Bonaccini | ' io cerco sempre l' unità | andava assolutamente evitata rottura'

Open

... chefu votato presidente dell'Emilia e qualcuno dai famosi territori pose la questione ... Ero in fondo alla sala ed il mio pensiero mi fece parlare prima che freni inibitori, chedi ...Caro, noi non criminalizzeremo mai la scelta di farsi immortalare con la bandiera rossa falce - martello; così come non squalificheremo La Russa per aver compiuto apprezzamenti sulle ... Congresso Pd: Bonaccini cerca di arginare il voto dei giovani pro ... Il Partito democratico trova un difficile compromesso sul voto online alle primarie. Ieri sera, il segretario dimissionario Enrico Letta ha cercato di evitare il rischio di un’implosione clamorosa. L’ ...Roma, 12 gen. (Adnkronos) – “Chi mi conosce sa che cerco sempre l’unità. Governo da otto anni con una coalizione che da va da Renzi e Fratoianni e non c’è mai stata una mezza giornata di crisi. Io cer ...