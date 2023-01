Payback | Giani ha incontrato la categoria dei fornitori ospedalieri - Cronaca - lanazione it

LA NAZIONE

Fifo: 'Il presidente della Regione si è impegnato ad attenzionare la questione all'assessorato alla sanità regionale, dal quale saremo chiamati, e a riferire al ...Alla domanda se fosse preoccupato per la proroga dei termini per il versamento delda parte delle aziende biomedicali, il presidente della Regione Toscana, Eugenio, ha risposto che 'la ... Payback, Giani ha incontrato la categoria dei fornitori ospedalieri Fifo: "Il presidente della Regione si è impegnato ad attenzionare la questione all’assessorato alla sanità regionale, dal quale saremo chiamati, e a riferire al governo" ...ROMA – Slitta al 30 aprile prossimo il termine per il pagamento di 2,2 miliardi da parte delle aziende produttrici di dispositivi biomedicali per ripianare del 50% lo sforamento di spesa delle Regioni ...