Paura per Matteo Richetti | ha un malore alla Camera Ora è al Gemelli 

Libero Magazine

Intendo analizzare i fatti in modo rapido e completo, senzao favoritismi, e onorerò la fiducia riposta in mesvolgere questo servizio". Sono queste le prime parole pronunciate da Hur dopo ...E se qualcuno dovesse avere richieste ancora più particolari Niente. C'è sempre il lotto riguardante la progettazione e la realizzazione di "mobili su misura"oltre 2 milioni di euro. ... Tanta paura per Emanuela Folliero: pericoloso incidente per lei Jeremy Renner rischia l'amputazione della gamba. A darne notizia è il sito RadarOnline, mentre dall'entourage di Renner, ...Senza dimenticare la paura che devono aver provato le persone presenti in quel ... probabile il divieto di trasferta per tifosi di Napoli e Roma, il Casms si esprimerà a breve in tal senso. Nulla ...