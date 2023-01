AGI - Agenzia Italia

... il taciturno rumeno che avrà un'idea geniale sul Godot che porteranno in scenasfida a se ... recentemente proprio a teatro Premio Ubu come Migliore attrice nella pièce Chi hadi Virginia ......di gioco - continua Capalbo ma con tristezza devo dire che come società siamo molto delusi... Penso che in questo modo non si possa fare sport e laè che la passione e l'impegno da parte ... Paura per Matteo Richetti, ha un malore alla Camera. Ora è al Gemelli Analizzando la situazione epidemiologica cinese, il Direttore dell’Unità di Malattie infettive Policlinico Universitario A ...La presidente dell'Europarlamento specifica che deve "vedere se è legalmente possibile". Ripercorrendo tutte le fasi dello scandalo, alla fine ricorda però che "Il Parlamento non è un tribunale". Ma i ...