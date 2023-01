(Di giovedì 12 gennaio 2023) Iniziano ad arrivare le prime indicazioni concrete in vista della prossima stagione nel mondo del. Oggi, giovedì 12 gennaio, la Federazione Italiana Sport Rotellistici ha pubblicato ilufficiale deldedicato all’, rassegna itinerante che ormai da tre anni apre abitualmente l’annata sportiva. Come da tradizione si svolgeranno tre tappe di qualificazione più una Finale: i primi tre appuntamenti saranno validi inoltre come Campionato Interregionale. Si partirà da Savona, città della Liguria che accoglierà oltre agli atleti di casa anche quelli di Toscana, Piemonte, Valle D’Aosta e Lombardia. Si proseguirà dunque il 18-19 marzo a Pieris (Gorizia), gara in cui saranno della partita i pattinatori e le ...

OA Sport

... dell'usato/antiquariato/vintage, dell'artigianatoe delle opere d'ingegno creativo con ... Pista disul ghiaccio a Verona Verona ospita la grande pista disul ghiaccio ,...Tra l'incredulità e la disperazione del suo compagno Fabrizio, la sorella Flavia, atleta dell'Asd Frascati skating club e agonista dia rotelle, il padre Stefano e la mamma ... Pattinaggio artistico a rotelle, diramato il calendario del Circuito Nazionale Inline: le date Una buona notizia per tutti gli appassionati di pattinaggio artistico. Domenica 15 gennaio infatti, alle ore 19:00, andrà in onda su Tv8 il Bol On Ice 2023, spettacolo svoltosi lo scorso 6 gennaio all ...Ma anche meditazioni incentrate sul sonno, le raccolte per rimettersi in forma e altri personaggi ispiranti per la serie «Passeggiamo» ...