“Pasolini | un caso mai chiuso” | al Castello di Minturno l’incontrocon l’avvocato Maccioni

Latina Tu

Divenne un. Io e Nicola Lagioia ci trovammo insieme a lavorare lì, per circa un anno, l'ultimo ... poeta gay allievo di Dario Bellezza che era stato allievo di, una matrioska di allievi ...A TAL PROPOSITO LEGGI 'PASSIONE- UN VIAGGIO CON DAVID GRIECO' Precisazioni necessarie per ...anni '90 del Novecento grazie al Giudice Vincenzo Calia ci sarà un po' più di chiarezza sul... "PASOLINI, UN CASO MAI CHIUSO" AL CASTELLO DI MINTURNO MINTURNO – Le vicende più controverse e mai chiarite sulla morte di Pier Paolo Pasolini saranno al centro dell’incontro con l’Avvocato Stefano Maccioni, autore del volume “Pasolini, un caso mai chiuso ...L'attore siciliano Gabriele Gallinari racconta la scelta di acquistare Torre Chia, la dimora in mezzo alla natura in cui visse Pier Paolo Pasolini ...