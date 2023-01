“Partono le denunce” Caos al GF Vip | malissimo per due concorrenti | “Non dovevate farlo”

Leggi su tuttivip

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Se non fosse stato per Daniele Dal Moro e Wilma Goich, ai quali oggi non rivolgerebbe più la parola, Dana poche notti fa avrebbe dormito in piscina. Prima aveva pure spintonato Oriana Marzoli, mentre litigavano. Dana Saber è un tornado delirante per il GF Vip 7 e ora vuole denunciare la venezuelana e Luca Onestini. Nelle ultime ore anche gli autori del GF Vip 7, attraverso il confessionale, sono dovuti più volte intervenire per placare gli animi. Dana Saber ha cominciato a perdere nuovamente le staffe perché non riusciva più a trovare gli occhiali da sole. Poco più in là Oriana Marzoli e Luca Onestini complici e sorridenti. Erano loro? GF Vip, sono arrivati alle“Allora se voi avete fatto uno scherzo con i miei occhiali ve la vedrete con me fuori da qua. Io vi denuncio. A te e lei. A me questa roba non fa ridere, non è una barzelletta”, ha preso ...