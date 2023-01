Parla il Papu Gomez | “Mi voleva il Verona Sul Milan…”

TUTTO mercato WEB

... Presidente, credo che il mio ciclo sia finito, dopo aver preso a calci ilfino a Siviglia mi ... oppure facciamo come Allegri, che siccome nn lo capisce nessuno quando, adotta la tattica di ...Il bilancio in Argentina almeno per il momentodi un morto, diversi feriti, e anche di un ... al momento al Siviglia,Gomez . Che ad un certo punto, nel bel mezzo della festa, ha deciso di ... L'Eco di Bergamo, parla il Papu: "Io e l'Atalanta abbiamo dominato" [themoneytizer id=”99064-6] Luis Alberto è di nuovo fermo. Stavolta la causa sarebbe per un problema al ginocchio, dovuto alla forte contusione rimediata contro l’Almeria. Da Formello assicurano che ...Scopri tutte le ultime notizie sulla Coppa Italia: leggi news in tempo reale, Tabellone completo e Calendario con Date e Orari delle gare in programma - Pagina 29.