Papu Gomez | «Atalanta | quanto eravamo forti insieme! Peccato non aver vinto un trofeo»

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Le parole dell’ex numero 10 dell’Alejandro Dariosu quello che è stato il suo trascorso in quel di Bergamo Ai microfoni di Corner (Eco di Bergamo), ha parlato l’ex capitano dell’Alejandro Dariosu quello che è stato il suo ciclo a Bergamo: ricordi, emozioni e anche qualche rimpianto. LA CAVALCATA – «Ci sentivamoche a volte non entravamo subito in partita in campo, prendevamo gol in apertura, consapevoli poi che saremmo stati in grado ugualmente di vincere. L’più bella è stata quella del 2019/20 e quella del 2016/17, col tempo divenne sempre sempre più un gruppo formidabile. Dopo tanti anni portammo l’nuovamente in Europa, ai tempi la Serie A mandava in Champions ...

