Paolo Bonolis | salta tutto | i fan del conduttore colti di sorpresa

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Brutta notizia pere per tutti i suoi followers. Infatti in queste ore èto: cos’è successo all’amato, almeno per quest’anno, dovrà dire addio a Ciao Darwin. L’amato e seguitissimo programma infatti sarebbeto in queste settimane: il game show non è trasmesso oramai dal 2019. Arrivano brutte notizie L'articolo proviene da Inews24.it.

DavideMaggio.it

Nel portafoglio di Arcobaleno Tre c'è la gestione di volti notissimi dell'entertainment del Paese, da Roberto Benigni a, da Ezio Greggio a Antonella Clerici, da Marco Liorni a Federica ...Lo show ideato e condotto daè ormai diventato un classico, e non solo in Italia: il format è stato ripreso in altrettante versioni in 12 Paesi, dalla Spagna al Vietnam, dal Brasile ... BOOM! Salta Ciao Darwin Dobbiamo aspettare questi giocatori giovani che comunque hanno bisogno di trovare qualcosa di diverso rispetto a quello che hanno avuto prima di arrivare al Milan” A dire la sua sulla situazione di De ...Nel corso delle ultime ore è emersa la notizia secondo cui Ciao Darwin, lo show serale di Paolo Bonolis, non andrà in onda: ecco svelato il motivo ...