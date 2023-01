Panini Album Calciatori 2023 | ' collezione innovativa e' Tutte le novità

(Di giovedì 12 gennaio 2023) ...per i riconoscimenti attribuiti nella seconda parte del campionato e le figurine 'Lapiù amata' saranno contenute nelle bustineReloaded in abbinamento con Sportweek e La Gazzetta ...

Il Secolo XIX

Il video di Affari'Calciatori 2022 - 2023': ecco la serie A di calcio femminile La collezione'Calciatori 2022 - 2023' giunta alla 62esima edizione, è stata lanciata ...Giorno di presentazione dell'Calciatori2022 - 2023: l'intervista di Alessandra Gozzini al direttore mercato Italia diAlex Bertani ... Le calciatrici debuttano negli album delle Figurine Panini Si è svolta oggi, presso la sede della Lega Serie A di Milano, la conferenza stampa di presentazione della nuova collezione Panini Calciatori 2022-2023 ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...