Panchina del Belgio | Renard svela la verità sulla sua candidatura

QUOTIDIANO NAZIONALE

Nell'undici titolare in pochi sono superiori al Milan (forse nessuno) ma senza, giocando ...kofrancese ne sta risentendo tutta la squadra. Milan, il calciomercato non dà segnali di ......di domani per una sfida che come detto potrebbe indirizzare in un modo o nell'altro la stagione... L'ex della partita, dopo lacontro l'Udinese, è pronto a riprendersi una maglia da ... Il contropiede di Pirlo per la panchina del Belgio Si susseguono le indiscrezioni riguardanti i possibili nomi per la panchina del Belgio. Nelle ultime ore era emerso il nome di Hervé Renard, ammirato ai Mondiali come ct dell'Arabia Saudita. Il ...l centrocampista piace e dopo l’incontro con gli agenti dei giorni scorsi era arrivata una prima offerta da 15 mln ma la richiesta è di 20-25 mln. Sul calciatore ci sono anche Marsiglia e Leeds. Il ma ...