Palermo piange Biagio Conte | chi era l’«Angelo dei poveri» che fondò la Missione di speranza e carità

Figlio di imprenditori edili, nato ama trasferito in Svizzera all'età di 3 anni per frequentare un collegio di suore, tornò nella sua terra natale a 9 anni. Lì venne inserito nel collegio di la morte di uno dei suoi eroi . Il sindaco Roberto Lagalla ha proclamato per oggi, 12 gennaio 2023, il lutto cittadino in memoria di Biagio Conte . Per tutta la giornata saranno esposte ... E' morto Biagio Conte, l'angelo dei poveri: Palermo piange il missionario laico che aiutò gli ultimi «Ho appreso con profondo dolore la triste notizia della morte di Fratel Biagio, punto di riferimento, non soltanto a Palermo, per chi crede nei valori del ...PALERMO - Tantissimi i messaggi di cordoglio che si sono moltiplicati sui social dopo la notizia del decesso del missionario palermitano Biagio Conte. Le ...