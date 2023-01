Palermo | morto Biagio Conte | il missionario dei poveri fondatore di ' Speranza e carità'

PalermoToday

- La sua missione era alleviare le sofferenze degli ultimi. Mattarella: era un punto di riferimento dei valori di solidarietà. Il sindaco Sgalla: ascia eredità umana da non disperdereLa salma del missionario laico BIAGIO Conte,stamane a, si trova nella chiesa della comunità di Via Decollati 29, denominata 'La Cittadella del Povero e della Speranza' dove è stata allestita la camera ardente ed i cittadini ... E' morto Biagio Conte, l'angelo dei poveri: Palermo piange il missionario laico che aiutò gli ultimi Leonardo Bonucci, al termine della messa in suffragio, per omaggiare Gianluca Vialli ha commentato in questo modo la scomparsa dell'ex calciatore italiano: "Penso che il ...Aveva 59 anni e da alcuni mesi combatteva contro un cancro al colon. Conte fondò nei primi anni Novanta la Missione Speranza e Carità ...