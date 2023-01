Pagelle Milan-Torino | i voti di CorSport | De Ketelaere ci prova

Milan Night

...di sette punti e il terzo incomodospettatore interessato. La partita potrà essere seguita in diretta su Dazn. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le, le ...Coppa Italia,- Torino: ledei rossoneri Tatarusanu 5,5: Protagonista di un rinvio sciaugurato in avvio, non viene praticamente mai impegnato. Nell'occasione del gol resta troppo sulla ... Pagelle Milan Torino 0-1 (Coppa Italia) La Gazzetta dello Sport ha proposto oggi le pagelle della partita tra Milan e Torino che ha visto i rossoneri uscire sconfitti e dunque essere eliminati dalla Coppa Italia agli ottavi ...Pobega non punge da trequartista, Diaz latita, soltanto Bennacer dà una scossa. Singo infaticabile, Seck utile. I voti di Stefano Pasquino ...