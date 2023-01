Pagelle Fiorentina Sampdoria | Ikonè e Kouamè trascinatori Bocciato Montevago

(Di giovedì 12 gennaio 2023)si sfidano allo stadio Artemio Franchi per gli ottavi di finale di Coppa Italia: ledella partita TOP a fine primo tempo:FLOP a fine primo tempo:Voti al termine del match(4-2-3-1): Gollini 6; Dodo 6, Martinez Quarta 6,5 (71? Milenkovic sv), Ranieri 6, Terzic 6,5 (82? Biraghi sv); Amrabat 6 (76? Bonaventura sv), Duncan 6; Ikone 7, Barak 6,5 (82? Castrovilli sv), Kouame 6,5; Jovic 5,5 (72’Nico Gonzalez sv). All. Italiano 6(3-4-1-2): Contini 6; Murillo 6, Colley 6, Amione 5,5; Zanoli 5 (63? Leris 5,5), Paoletti 5 (64? Yepes 5,5), Rincon 5,5, Verre 5,5 (45? Augello 6); Djuricic 5,5; Sabiri 5,5 (76? Malagrida sv),5 (45’Lammers 5,5). All. Stankovic ...

e Sampdoria si sfidano allo stadio Artemio Franchi per gli ottavi di finale di Coppa Italia: ledella partita TOP a fine primo tempo: Ikonè FLOP a fine primo tempo: Montevago Voti ...Coppa Italia,ai quarti. Nel secondo tempo subito grande occasione per la: Gollini in uscita salva il passaggio di Barak per Jovic, che avrebbe concluso a porta vuota. Si rende ... Fiorentina-Sassuolo 2-1, pagelle: Bonaventura un faro a centrocampo La Fiorentina strappa il pass per i quarti di finale battendo la Sampdoria grazie al goal nel primo tempo di Barak: affronterà il Torino.