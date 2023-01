Ostia | tragedia nella notte | 21enne investito da un bus sulla via del Mare

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 12 gennaio 2023)diad, dove un ragazzo ventunenne è stato, morendo, da un bus Atac dopo aver lasciato il pronto soccorso dell’ospedale Grassi. L’incidente è avvenuto intorno alle quattro della nottata appena trascorsa tra il chilometro 25 e il 26 della via del, in direzione. Due ore e mezza prima, all’una e trenta circa, il giovane era arrivato al pronto soccorso del Grassi, ma era andato via prima di essere visitato. Secondo una prima ricostruzione, ilpotrebbe aver da lì raggiunto a piedi la via del, dove è statodal bus, morendo sul colpo. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, la polizia locale del XII gruppo Monteverde e gli agenti del X ...