Osservatorio PMI | occorre più cultura manageriale per sbloccare il potenziale inespresso delle aziende italiane

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Le micro e piccole imprese in Italia svolgono un ruolo determinante sul quadro economico e produttivo del paese. Di 4,4 milioni diattive, le microimprese con meno di 10 addetti costituiscono la fetta numericamente più grande del mercato (95,05% del totale), contro lo 0,09%grandi imprese. Le 206mila Pmi, invece, rappresentano il 4,86% del tessuto imprenditoriale italiano, e sono responsabili, da sole, del 41% dell’intero fatturato generato in Italia. Le imprese con meno di 10 addetti, vera linfa del nostro sistema produttivo, però, hanno una capacità produttiva considerevolmente inferiore rispetto agli altri stati membri europei: generano in media un valore aggiunto di 30mila euro per addetto, contro i 46mila di Francia e Germania e i 35mila europei. Accrescerne la competitività, andando a ridurre il divario produttivo rispetto alle ...