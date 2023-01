Oroscopo Paolo Fox Venerdì 13 Gennaio 2023 | Cancro polemico

Leggi su zon

(Di giovedì 12 gennaio 2023) L’diFox per oggi,13Ariete Se da poco avete chiuso una storia d’amore importante, non disperatevi: nelle prossime ore potreste incontrare l’anima gemella. Lavoro? Potreste avere qualche intoppo, ma non preoccupatevi troppo, è solo una questione di tempo: presto recupererete tutto. Toro Nel corso delle prossime ore potreste avere una interessante opportunità. In particolare chi ha chiuso da poco una storia importante potrebbe vivere con leggerezza un’avventura. Per quanto riguarda il lavoro, non è il caso di coltivare grandi ambizioni, cercate di mantenere quello che avete per il momento. Non temete: il periodo positivo arriverà. Gemelli È il caso che vi facciate coraggio: dovete trovare la forza di proporvi a quella persona che state frequentando da tempo. Potrebbe ...