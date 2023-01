Oro | in aumento a 1 881 | 29 dollari l’oncia

(Di giovedì 12 gennaio 2023) ROMA – Oro in crescita in apertura di giornata: il contratto spot passa di mano a 1.881,29indello 0,30%. In Piazza Affari tra i titoli principali spiccano Iveco e Tim, in rialzo entrambi del 3%, con il gruppo delle tlc in attesa di novità sulla rete. Bene anche, tra gli altri, Saipem, Poste e Stellantis in crescita oltre il punto percentuale, mentre Diasorin cede l’1,5%. L’allentamento della pressione sui titoli di Stato del Vecchio continente aiuta anche i prodotti italiani: il rendimento del Btp a 10 anni è sceso sotto il 4% al 3,97%. L’ultima volta che il tasso si trovava sotto questa soglia psicologica era il 15 dicembre scorso. Lo spread con la Germania resta piuttosto stabile attorno ai 181 punti base. L'articolo L'Opinionista.

