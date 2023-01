Oriana Marzoli gelosa di Daniele Dal Moro | la “colpa” è di Nikita Pelizon

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 12 gennaio 2023)Dalsi sono avvicinati più che mai dopo la puntata del Grande Fratello Vip andata in onda su Canale 5 lunedì 9 gennaio. Infatti, dopo cheaveva ribadito in puntata che, nonostante provi un'attrazione fisica nei suoi confronti, non è il genere di ragazza che vuole, i due sono finiti quella notte sotto le coperte, scambiandosi baci ed effusioni. Da qualche giorno i due scherzano e giocano di più, lasciandosi andare anche ad abbracci e baci. Peròultimamente è rimasta infastidita dal tempo chepassa con, vedendoli molto complici. E così ieri notte prima di andare a dormire, laha fatto l'offesa con il veronese, dicendo che non voleva rimanere ...