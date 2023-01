Ordigni bellici inesplosi | cessato allarme ad Ischia

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoAdl’per i quattroritrovati ieri da un peschereccio e condotti nel porto principale dell’isola: questa mattina gli artificieri dello S.D.A.I. della Marina Militare li hanno ripescati dal fondale su cui erano stati posti e presi in consegna. I quattro residuati, lunghi circa 15 centimetri e trovati nelle reti di un motopesca, sarebbero bombe al fosforo risalenti al secondo conflitto mondiale. Gli artificieri li hanno esaminati e deciso di trasportarli in luogo sicuro in terraferma su un gommone della Marina scortato da una motovedetta della Guardia Costiera di. foto repertorio L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Agenzia ANSA

... verosimilmente al fosforo e risalenti alla Seconda guerra mondiale, sono state trovate ieri sera presso la riva destra del porto di Ischia dove era stato segnalato il rinvenimento diI carabinieri della compagnia di Ischia sono intervenuti ieri sera presso la riva destra del porto di ischia per il rinvenimento di. Si tratta di 4 bombe di circa 15 cm, verosimilmente al fosforo e risalenti alla seconda guerra mondiale. L'area è tuttora cinturata e recintata, in attesa della bonifica prevista per ... Ordigni bellici trovati a Ischia, bonifica nelle prossime ore Quattro bombe di circa 15 centimetri, verosimilmente al fosforo e risalenti alla Seconda guerra mondiale, sono state trovate ieri sera presso la riva destra ...I carabinieri della compagnia di Ischia sono intervenuti ieri sera presso la riva destra del porto di ischia per il rinvenimento di ordigni bellici. Si tratta di 4 bombe di circa 15 cm, verosimilmente ...