Operaio morto a Caivano | M5S chiede Procura nazionale del lavoro

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 12 gennaio 2023) “Un altro giovanesul, questa volta nel napoletano. Nei primi giorni del 2023, 7 lavoratori hanno perso la vita mentre svolgevano la propria attività; lo scorso anno sono stati oltre mille. Numeri dietro i quali si nascondono le storie di donne, uomini, famiglie. Bisogna intervenire subito. Fra gli interventi da mettere in campo c’è anche l’istituzione delladel, un obiettivo per il quale il M5S si è adoperato molto nella scorsa legislatura. Con la sua fine anticipata non siamo riusciti a mandare in porto il provvedimento, ma ad inizio ottobre abbiamo ripresentato la proposta di legge. È fondamentale garantire un coordinamento e un’uniformità nello svolgimento delle indagini per rispondere alla richiesta di giustizia nell’ambito della sicurezza dei lavoratori. ...